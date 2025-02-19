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Политика

Касым-Жомарт Токаев раскрыл цель визита в Иорданию

Касым-Жомарт Токаев раскрыл цель визита в Иорданию, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 17:27 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с королем Иордании Абдаллой II бен аль-Хусейном. Они обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Акорды, в начале беседы президент поздравил короля с серебряным юбилеем его правления, пожелав дальнейших успехов в реализации созидательных инициатив по обеспечению устойчивого роста и процветания народа Иордании и повышения авторитета страны на международной арене.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность иорданскому лидеру за вклад в укрепление уз дружбы и сотрудничества между двумя странами.

По его словам, Иордания пользуется признанием международного сообщества за непоколебимую приверженность миру и стабильности.

Фото: akorda.kz

"Цель моего визита – придать дополнительный импульс нашим отношениям, дружбе и торгово-экономическим связям. Считаю, что у нас общие взгляды и оценки процессов, происходящих в мире. В то же время мы очень заинтересованы в укреплении связей на политическом уровне. У нас есть определенные идеи. Уверен, что в ближайшем будущем мы сможем достичь конкретных договоренностей и добиться очень хороших результатов. Мы готовы упорно работать в рамках нашего сотрудничества. Мы считаем Иорданию дружественным государством. Нас многое объединяет", – отметил он.

Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Совместное заявление и соглашения, которые будут приняты сегодня, служат примером общего стремления к наращиванию казахско-иорданского взаимодействия по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки дня.

Фото: akorda.kz

Король Иордании Абдалла II отметил, что визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открывает широкие возможности для дальнейшего расширения двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества.

"Рад приветствовать вас и вашу делегацию в Иордании. Отрадно, что сегодня открываются хорошие возможности для активизации экономических связей, для частного сектора, что, конечно, имеет крайне важное значение", – подчеркнул король Иордании.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития контактов в таких ключевых секторах, как торговля, инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и логистика, туризм, энергетика, цифровизация и фармацевтика.

Отдельное внимание было уделено расширению культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран. В настоящее время в медицинских вузах Казахстана обучаются около 300 граждан Иордании.

Кроме того, президент Казахстана и Король Иордании обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пригласил Короля Иордании посетить Казахстан с визитом.

С официальным визитом в Иорданию глава Казахстана прибыл 18 февраля 2025 года. Как Токаева встречали во дворце, можно посмотреть по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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