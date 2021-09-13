Сборная Казахстана по волейболу снова теряет очки

В Японии продолжается 21-ый чемпионат Азии по волейболу среди мужчин, передает zakon.kz.

Казахстанские волейболисты во втором туре на "Фунабаши Арене" играли с командой Южной Кореи, четырехкратными чемпионами Азии. Как и в первом матче, с Тайпеем, казахстанцев снова постигла неудача.

Корейцы доминировали во всех трех партиях – 25:21, 25:17, 25:16.

Теперь у Казахстана осталась последняя игра в подгруппе – утром, 14 сентября с Саудовской Аравией. После двух туров, казахстанские волейболисты в турнирной таблице группы "Д" не набрали ни одного очка. В плей-офф выходят по две лучшие команды из подгруппы.

Куандык Шынасилов