Сборная Казахстана по волейболу снова теряет очки

13 сентября 2021, 16:04
Фото: asianvolleyball.net

В Японии продолжается 21-ый чемпионат Азии по волейболу среди мужчин, передает zakon.kz.

Казахстанские волейболисты во втором туре на "Фунабаши Арене" играли с командой Южной Кореи, четырехкратными чемпионами Азии. Как и в первом матче, с Тайпеем, казахстанцев снова постигла неудача.
Корейцы доминировали во всех трех партиях – 25:21, 25:17, 25:16.

Теперь у Казахстана осталась последняя игра в подгруппе – утром, 14 сентября с Саудовской Аравией. После двух туров, казахстанские волейболисты в турнирной таблице группы "Д" не набрали ни одного очка. В плей-офф выходят по две лучшие команды из подгруппы.

Куандык Шынасилов


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