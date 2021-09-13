Для чего нужна перепись населения, объяснили власти Алматы

О том, что перепись нужна в первую очередь для самого населения мегаполиса, сообщил руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов, передает zakon.kz.

Выступая на площадке Региональной службы коммуникаций, он отметил, что, участвуя в переписи, горожане вносят свой вклад в разработку перспективных социальных программ. Среди вопросов, представленных по предложению международных организаций, есть и связанные со здоровьем граждан.

Например, включены уточняющие вопросы, связанные со зрением, слухом, ходьбой и памятью. Это тоже важно для градостроителей и архитекторов. Маломобильные группы населения должны быть полностью обеспечены соответствующей инфраструктурой, - считает Ахмеджанов.

По мнению спикера, перепись позволит развивать экономику, так как у государства должна быть точная статистическая информация о населении.





Ответы о работе помогают изучить рынок труда в разных регионах. Очень важен вопрос: "С какой периодичностью вы добираетесь с места постоянного жительства до работы?" К удивлению, именно этот вопрос вызвал критику. А ведь это очень важный аспект. Информация о том, куда и как люди переезжают в поиске работы, поможет понять, где не хватает рабочих мест. Значит, на этой территории надо строить новые предприятия, развивать сферу услуг, - говорит он.

В завершение он напомнил, что перепись населения - это составляющая и неотъемлемая часть национальной статистической системы Казахстана, основной источник данных о населении и его жилищных условиях.

Ахмеджанов призвал жителей Алматы не откладывать и пройти перепись населения онлайн. К слову, в управлении урбанистики, а также в НИИ "Алматыгенплан" 100% сотрудников уже прошли перепись в новом формате.