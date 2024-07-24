Как в Казахстане проведут пилотную сельскохозяйственную перепись

Руководитель Управления по проведению национальной переписи Департамента статистики сельского хозяйства Асель Сарсекова в ходе онлайн-сессии Бюро национальной статистики озвучила, когда и как будет проводиться сельскохозяйственная перепись в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, перепись будет проводиться с использованием административных данных в качестве предзаписи с возможностью их корректировки и современных технологий сбора – интернет-опроса и офлайн-опроса на планшете.

"С 15 мая по 15 июня 2025 года запланирован предварительный обход в городской местности по дачам и дачным участкам. (...) С 1 августа по 31 августа 2025 года будет онлайн-перепись – респонденты самостоятельно могут заполнить переписные листы на сайте. Затем в течение 20 дней будет проводиться работа по обработке данных, формированию выброшенной совокупности для городской местности и дачных участков и районирование", – отметила спикер.

Асель Сарсекова дополнила, что с 20 сентября по 20 октября интервьюеры проведут опрос домашних хозяйств с использованием планшетов, после чего будет проведен контрольный обход.

"Плотная перепись будет проводиться с 20 августа по 30 сентября 2024 года в двух населенных пунктах сельской местности и одном населенном пункте городской местности. Основной опрос будут проводить сотрудники территориальных подразделений. Мы не привлекаем в пилот интервьюеров, а проводим своими силами опрос. Опрос будет проведен в городской местности в течение 13 дней, в сельской местности – в течение 15 дней", – озвучила она.

Национальная сельскохозяйственная перепись в Казахстане пройдет с 1 августа по 20 октября 2025 года.

1 июля 2024 года стало известно, в каких регионах будет проводиться пилотная сельхозперепись.