Сколько в Казахстане трехсменных школ

В Казахстане 147 школ работают в три смены, сообщает zakon.kz.

По данным Министерства образования и науки, сегодня в республике 147 школ с общим контингентом 250 тысяч детей работают в три смены. Наибольшее их количество в Алматинской (50), в Мангистауской (16) областях, в городе Шымкенте (14), - уточнил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

Кроме того, вице-премьер подчеркнул важность оперативного решения проблем трехсменного обучения, дефицита ученических мест.

Для этого найдено оптимальное решение - строительство быстровозводимых низкозатратных модульных школ, - заявил он на совещании по ключевым социальным вопросам с участием центральных и местных исполнительных органов.

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