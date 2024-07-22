Число трехсменных школ сокращается в Алматинской области

В Алматинской области сокращается количество трехсменных школ. В настоящее время компания Samruk-Kazyna Construction строит несколько школ, сообщает Zakon.kz.

С учетом оставшегося до начала нового учебного года времени, проводится ежедневная экспертиза объектов строительства и контроль за их ходом.

Фото: Samruk-Kazyna Construction

Управление строительства Алматинской области сообщило, что в этом году значительно снизится количество трехсменных школ. Однако из-за финансовых и других проблем стало ясно, что строительство 26 школ не соответствует графику. На данный момент завершена только часть из девяти школ, запланированных к 1 сентября, а строительство остальных может быть продлено.

Фото: Samruk-Kazyna Construction

Специалисты отмечают, возникшие проблемы по линии инженерных коммуникаций, стоянок, дорожного благоустройства. Вопросы решаются совместно с компанией Samruk-Kazyna Construction.

Фото: Samruk-Kazyna Construction

"Принимаются все необходимые меры для ускорения темпов строительства. Ведется работа по вопросам финансирования и поставок строительных материалов", – отметил директор компании Samruk-Kazyna Construction Мукан Садуакасов.

Фото: Samruk-Kazyna Construction

"Ожидается, что строительство школы на 1500 мест, начатое в 2023 году, завершится к концу октября. На данный момент выполнено 70% строительных работ", – сообщил руководитель проекта Айтбай Абенов.