Qazaq Geophysics исследуют недра земли с неба

В Жезказганском регионе приступили к разведке полезных ископаемых с помощью инновационных технологий. Сегодня на помощь геологам пришли инновационные технологии, которые позволяют исследовать наличие полезных ископаемых с неба посредством аэрогеофизических исследований.

Теперь заглянуть под землю можно на глубину до 1,5 километров с высоты 150 метров. Первой в стране канадскую технологию аэроэлектромагнитной съемки MobileMT внедрила компания ТОО "Qazaq Geophysics". Компания была создана в Казахстане весной этого года специально для проведения геофизических исследований по открытию новых залежей.

Недавно компания ввела в строй новый авиационный парк со специализированной и вспомогательной техникой. К примеру, в ходе аэроэлектромагнитных съемок используется специальный вертолет. Только на прилегающих площадях Жезказганского и Жиландинского рудных районов таким образом планируется исследовать площадь в 15 000 погонных километров.

Как отмечают представители канадской компании "Eхpert Geophysics Limited", которую "Qazaq Geophysics" привлекли для сотрудничества в геологоразведочной сфере, применяемые в работе самолеты и вертолеты позволяют одномоментно охватить и обследовать большую часть месторождений. Новое высокочувствительное оборудование оснащено электронным механизмом. Оно считывает электромагнитные излучения и определяет наличие полезных ископаемых в том или ином месторождении.

Система запатентована и хорошо себя зарекомендовала во многих зарубежных странах. Мы работали в России, Кыргызстане, по всему миру, включая Южную и Северную Америки. Нам приятно работать с казахстанскими партнерами – это замечательные люди, хорошие специалисты, мы хорошо кооперируемся и надеемся на долгосрочное сотрудничество, – рассказывает старший оператор-геофизик компании из Торонто Олег Бабишин.

Сегодня аэрогеофизика - один из самых высокоэффективных способов изучения недр, к тому же, зарубежные эксперты считают его более щадящим для экологии региона: проводимые аэро-воздушные работы никак не вредят здоровью населения и окружающей среде.

Кроме аэрофизического обрудования ТОО "Qazaq Geophysics" презентовало и оборудование для наземных исследований. Так, при площадных геофизических работах ведется магниторазведка, магниторазведка БПЛА, электроразведка.

Все это вкупе позволит полностью изучить фланги и глубину Жезказганского месторождения для увеличения минерально-сырьевой базы региона. В приоритете участки, на которых находятся промышленные объекты корпорации "Казахмыс" - Балхашский регион, включая месторождение Саяк, Жезказганский регион, в том числе Жиландинский рудник, Жомарт, Карсакпаскую рудную зону, Карагандинский и Каркаралинский регионы.

Новые технологии не просто упрощают работу, но делают ее более эффективной.

Такого комплексного подхода в изучении недр земли, включая аэро и наземную геофизику не проводилось давно. Канадская технология по аэрогеофизическим исследованиям считается самой лучшей в мире – в этой связи выбор пал именно на нее. Для более мобильного интегрирования в процесс идет обучение наших отечественных специалистов канадскими специалистами. Особенность аэрогеофизики позволяет не применять больших затрат по персоналу и времени, на все это потребуется лишь 15 дней, если бы мы вели обычные, стандартные наземные работы, то процесс растянулся бы на полтора года(!). Разница колоссальная! - подчеркивает генеральный директор ТОО "Qazaq Geophysics" Галым Нуржанов.

Он также акцентирует, что аэрогеофизика, в отличие от наземных работ, позволяет проводить исследование в зимнее время.

Уже в 2023 году по результатам геофизических исследований ТОО "Qazaq Geophysics" совместно с ТОО "Kazakhmys Barlau" разработает новую подробную карту Жезказганского региона с информацией о перспективах исследуемых площадей.

Что немаловажно, за счет привлечения к сотрудничеству зарубежных специалистов, ТОО "Qazaq Geophysics" обучает казахстанских специалистов и осваивают технологии сразу на практическом опыте. У компании большие планы по технологическому развитию и выходу на международный рынок.