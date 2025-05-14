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События

Уголь, редкоземельные металлы, золото: какие богатства нашли еще в недрах Казахстана

золото, уголь, Казахстан, инвестиции, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 16:50 Фото: pixabay
В Казахстане завершается масштабный этап государственной программы геологического изучения недр. По данным Комитета геологии Министерства промышленности и строительства, раскрыты новые перспективы для инвестиций, сообщает Zakon.kz.

В Комитете подчеркнули, что за шесть лет геологоразведочных работ было охвачено 2,014 млн кв. км, это 91,6% от запланированной площади.

Также сказано, что на 112 объектах завершены работы по четырем основным направлениям: геологическое доизучение, минерагеническое картирование, глубинное картирование и гидрогеология.

Выявлено 38 перспективных участков с прогнозными ресурсами:

  • редкоземельные металлы – 2,6 млн тонн;
  • медь и никель – 3,7 млн тонн;
  • бурый уголь – 1,1 млрд тонн;
  • золото – 19 тонн.

Кроме того, в нефтегазовой отрасли подтверждены извлекаемые ресурсы углеводородов в объеме 266 млн тонн на Аральском осадочном бассейне.

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В начале апреля стало известно, что карагандинские геологи открыли месторождение редкоземельных элементов. Аналогов данного типа редкоземельного оруденения в Казахстане нет.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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