Новый министр экологии поклялся служить народу

Новый министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев принес присягу в правительстве, передает корреспондент zakon.kz.

Перед народом и президентом Республики Казахстан торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей Родины - Республики Казахстан, строго соблюдать Конституцию и законы государства, во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости, гражданского и межнационального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь, - сказал Сериккали Брекешев.

Он был назначен на должность министра 10 сентября.

Ранее этот пост занимал Магзум Мирзагалиев, но 9 сентября он был назначен министром энергетики Казахстана.

Тамила Языкова, Нур-Султан