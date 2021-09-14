Новый министр экологии поклялся служить народу

Новый министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев принес присягу в правительстве, передает корреспондент zakon.kz.
Перед народом и президентом Республики Казахстан торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей Родины - Республики Казахстан, строго соблюдать Конституцию и законы государства, во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости, гражданского и межнационального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь, - сказал Сериккали Брекешев.
Он был назначен на должность министра 10 сентября.
Ранее этот пост занимал Магзум Мирзагалиев, но 9 сентября он был назначен министром энергетики Казахстана.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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