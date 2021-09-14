В Алматинской области повесился директор школы

Директор школы покончил жизнь самоубийством в Алматинской области, сообщает zakon.kz.
Трагедия произошла 10 сентября.
В сарае своего дома в селе Ават Уйгурского района был найден повешенным мужчина 1975 года рождения. У него осталось трое детей, двое из них несовершеннолетние, - уточнили в пресс-службе районного акимата.
Проводятся следственные действия.
Возбуждено уголовное производство по ст. 105 ч.1 УК РК "Доведение до самоубийства", - отметили в ведомстве.
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