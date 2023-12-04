Полиция ведет расследование после массовой драки школьников в Алматинской области

Полиция проводит следственные действия после массовой драки подростков в Алматинской области. С участниками конфликта работают психологи, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов, в соцсети Instagram появилось видео массовой драки школьников. Ролик также разместил один из популярных Telegram-каналов. На опубликованных кадрах видно, как подростки жестоко избивают друг друга, в том числе наносят удары ногами по голове упавшим.





Полиция сразу же начала проверку и выяснила, что массовая драка, попавшая на видео, произошла между учениками одной из сел в селе Жапек батыр Илийского района.

"Данный факт незамедлительно зарегистрировали в районной полиции по ст. 293 УК РК. В ходе проверки установили, что 29 ноября между учеником 9-го класса 2008 года рождения и учеником 10-го класса 2007 года рождения возникли разногласия, которые впоследствии переросли в массовую драку. По данному факту учащихся, совершивших хулиганские действия, привлекли к ответственности". Бауржан Аленов, начальник ДП Алматинской области

Сейчас полиция проводит следственные действия по факту драки. С участниками инцидента проводят профилактическую воспитательную работу, к которой привлекли психологов.

Ранее на видео попало жестокое избиение мужчины подростками в Шамалгане.