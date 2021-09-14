Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 15 сентября, передает zakon.kz.

На большей части страны под влиянием антициклона сохраняется преимущественно погода без осадков. На севере, северо-западе, западе и юге Казахстана под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Днем на севере, северо-западе, западе, юго-востоке, юго-западе ожидается усиление ветра, - сообщили в РГП "Казгидромет".

днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на западе Акмолинской, на северо-западе Костанайской областей ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области на севере ночью ожидается гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с. Днем на юге Северо-Казахстанской, на северо-востоке, юго-западе Жамбылской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на северо-востоке Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей сохраняются заморозки 3 градуса.

На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, на юго-западе, западе Костанайской, Карагандинской, на северо-востоке и юге Западно-Казахстанской, на юге Восточно-Казахстанской, в центре Павлодарской, на северо-западе Акмолинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +21+23°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +26+28°С.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +30+32°С.