Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 20 сентября

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 20 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на западные регионы республики будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков, а на остальной территории страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода.

"На юго-востоке страны – сильные дожди, в горных районах юго-востока – дождь и мокрый снег", – рассказали синоптики.

По стране синоптики прогнозируют порывистый ветер, туман, ночью на юге Казахстана – пыльная буря.

В Астане – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +17+19°С.

В Алматы – облачно, временами дождь. Ветер юго-западный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +15+17°С.

В Шымкенте – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +22+24°С.