Карманники попали на видео в момент кражи в автобусе Нур-Султана

Серийные воры-карманники задержаны полицейскими Нур-Султана, сообщает zakon.kz.

По данным столичной полиции, подозреваемые прибыли в столицу из Семея.

Полицейскими доказана их причастность в совершении 8 карманных краж на территории города за один месяц.

Во всех случаях злоумышленники действовали по одной схеме: в общественном транспорте, на рынках, в торговых домах и в других местах массового скопления людей они подходили к заранее выбранному человеку и воспользовавшись моментом воровали сотовые телефоны, - отмечено в сообщении.

По всем фактам возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы, - отметили в ведомстве.