Карманник обокрал астанчанку в автобусе: момент преступления попал на видео

Полицейские Астаны поделились видеозаписью того, как ловко орудует карманник в одном из столичных автобусов. Жертвой вора стала 53-летняя горожанка, которая ничего не заметила, сообщает Zakon.kz.

Женщина обнаружила пропажу вещей только после того, как вышла из общественного транспорта. За считаные секунды она лишилась сумки, в которой находились документы и около 100 тысяч тенге.

"Сотрудники оперативно-поискового отдела задержали преступника. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 49-летний мужчина. Он признался в содеянном и пояснил, что похищенные деньги уже потратил на личные нужды", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

По факту кражи зарегистрировано уголовное дело.

Правоохранители напоминают казахстанцам о том, что ценные вещи всегда нужно держать во внутренних карманах одежды и проявлять бдительность.

Ранее в Астане ликвидировали мошеннический call-центр, участники которого по телефону убеждали казахстанцев, что они стали обладателями крупных выигрышей.