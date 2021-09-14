Жителя ВКО посадили на 6 лет за продажу несуществующих квартир

В ВКО предприимчивый мужчина, не имея постоянной работы и источника заработка, обещал своим знакомым помочь приобрести квартиры по ипотечному кредитованию, сообщает zakon.kz.

В ходе следствия установлено, что мужчина ранее работал внештатным агентом по договору и не являлся работником банка второго уровня. Мужчина предлагал своим знакомым помощь в приобретении квартир в столице и на востоке страны. Для полноты картины и внушения доверия “будущим владельцам недвижимости” по некоторым фактам писал расписки получения денег, - говорится в сообщении на официальном сайте МВД РК.

Преступной схемой мужчина промышлял на протяжении двух лет. Под разными предлогами говорил, что дома только строятся и в скором будущем введутся в эксплуатацию. На уловки мошенника попались несколько доверчивых жителей ВКО.

34-летнему жителю ВКО судом назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии. В конце прошлого года ему по статье 73 УК РК неотбытый срок наказания было заменено на ограничение свободы. На сегодняшний день мужчина поставлен на учет службы пробации. С подучетным проводится профилактическая работа. инспектор службы пробации Левобережного района города Усть-Каменогорск Серикжан Калтымаков