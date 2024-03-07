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Законодательство РК

Пропавшего 6 лет назад жителя Астаны нашли полицейские

найденный мужчина, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 08:45 Фото: МВД РК
В Акмолинской области полицейские нашли мужчину, считавшегося без вести пропавшим шесть лет, сообщает Zakon.kz.

Пропавший без вести 40-летний житель столицы находился в селе Шалкар Коргалжинского района.

Летом 2018 года с заявлением в полицию Астаны обратилась сестра мужчины. Женщина сообщила, что брат ушел из дома и больше не возвращался. Искали мужчину не только столичные полицейские, но и областные.

"Пропавшего разыскивали по всему пристоличному региону и в других областях. После долгих поисков его подали в межгосударственный розыск", – говорится в сообщении МВД.

Мужчина был найден в одном из частных домов, куда он приехал несколько месяцев назад. Причины столь длительного отсутствия в настоящее время выясняются, рассказали полицейские.

В Генпрокуратуре Казахстана назвали количество находящихся в розыске человек. По данным ведомства, чаще всего пропадают мужчины.

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