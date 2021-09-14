Главы генштабов стран Центральной и Южной Азии обсудили вопросы безопасности

В Нур-Султане состоялась конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии, сообщает zakon.kz.

Представители Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, США, Таджикистана и Узбекистана обсудили ситуацию в сфере безопасности в регионе, в том числе обстановку в Афганистане.

Участники конференции рассмотрели вопросы противодействия современным вызовам и угрозам, а также роль и место региональных структур, включая Организацию Договора о коллективной безопасности и Шанхайскую организацию сотрудничества, в обеспечении безопасности региона. Определены перспективы и направления сотрудничества государств Центральной и Южной Азии.

В рамках мероприятия первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Казахстана генерал-лейтенант Марат Хусаинов принял участие в ряде встреч со своими коллегами из Узбекистана, Пакистана, а также с командующим Центральным командованием США.