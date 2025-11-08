Страны Центральной Азии и США договорились о новом экономическом сотрудничестве – заявление МИДа

Министерство иностранных дел (МИД) Казахстана сегодня, 8 ноября 2025 года, опубликовало заявление о намерениях между правительствами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и США о сотрудничестве в экономической сфере, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальному документу, правительства Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и США (далее именуемые "странами С5+1") по случаю десятой годовщины создания дипломатической платформы С5+1: признавая укрепление экономического сотрудничества в рамках дипломатической платформы С5+1, которое способствовало привлечению десятков миллиардов долларов в виде торговли и инвестиций;

подтверждая важность устойчивых экономик, поддерживающих суверенитет, независимость и территориальную целостность наших государств;

признавая формат B5+1 в качестве важного делового дополнения к дипломатической платформе C5+1, направленной на развитие регионального подхода по дальнейшему укреплению торгово-экономических связей между странами C5+1, достигли следующего взаимопонимания и намерены содействовать процветанию, миру и прогрессу посредством активизации экономической деятельности и взаимодействия, принимая следующие меры. Фото: gov.kz Коммерческая среда Совершенствовать условия для ведения бизнеса и стимулировать торговлю и инвестиции посредством реализации регулирующих реформ.

Поддерживать развитие малого и среднего предпринимательства.

Поощрять взаимовыгодные, добровольно создаваемые совместные предприятия, направленные на повышение экспортного потенциала и содействие инновациям.

Поощрять внедрение своевременных и прозрачных механизмов разрешения коммерческих споров с особым акцентом на соблюдение принципа нерушимости договорных обязательств.

Сотрудничать в целях совершенствования стандартов продукции, направленных на повышение качества и безопасности с учетом международных стандартов, признанных странами C5+1.

Создавать условия для развития IT-стартапов и инновационных компаний, включая упрощенный доступ к венчурному капиталу, акселераторам и международным рынкам.

Поддерживать открытые, прозрачные, стабильные и справедливые рынки, формирующие благоприятную среду для коммерческой деятельности.

Обеспечивать дальнейшее уважение к защите и соблюдению прав интеллектуальной собственности и других прав, укрепляющих доверие инвесторов.

Поддерживать проведение Форума B5+1, который состоится 4-6 февраля 2026 года в г. Бишкек (Кыргызская Республика) и будет направлен на продвижение экономического сотрудничества между Центральной Азией и Соединенными Штатами, а также отметить успех первого Форума B5+1, прошедшего в марте 2024 года в Алматы. Торговля, инвестиции и критические минералы Работать над обеспечением безопасных, надежных и диверсифицированных поставок энергии, а также поощрять увеличение инвестиций и торговли в сфере энергетики и критических минералов.

Продвигать сотрудничество в области мирного атома, включая развитие потенциала, повышение квалификации соответствующего кадрового состава и внедрение передовых гражданских ядерных технологий в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ.

Продолжить участие в Диалоге C5+1 по критическим минералам для содействия геологическим исследованиям, инвестициям в добычу и переработку, а также стимулирования развития производства с высокой добавленной стоимостью, включая перерабатывающие отрасли, с целью интеграции критических минералов стран Центральной Азии в глобальные цепочки поставок.

Поддерживать торговлю и инвестиции в быстрорастущие секторы экономики, включая гидроэнергетику, туризм, информационные технологии, электронную коммерцию и сельское хозяйство.

Внедрять надежные интернет- и коммуникационные технологии и инфраструктуру, включая цифровую инфраструктуру на основе волоконно-оптических сетей, 5G, 6G, подводных кабелей, оборудования центров обработки данных и спутниковой связи, а также стремиться к приведению их в соответствие с международными стандартами и передовой практикой, направленными на обеспечение защиты трансграничных потоков данных, таким как Глобальный форум правил трансграничной конфиденциальности данных.

Содействовать развитию искусственного интеллекта на основе общих ценностей инновационного роста и международного партнерства, направленного на стимулирование технологических инноваций и создание устойчивой цифровой экономики.

Интегрировать искусственный интеллект и цифровые инновации в рабочие группы С5+1 для обмена передовым опытом и продвижения национальных программ внедрения искусственного интеллекта.

Содействовать сотрудничеству в области исследований и образования по искусственному интеллекту, включая академические обмены, программы обучения и совместные исследовательские проекты в области машинного обучения, робототехники и анализа данных.

Продвигать развитие "умных городов" и цифровую трансформацию стран Центральной Азии.

Поддерживать инициативы по цифровой трансформации, включая развитие электронного правительства, цифровых услуг для бизнеса и граждан, центров искусственного интеллекта, а также повышение киберустойчивости.

Укреплять сотрудничество в области кибербезопасности, включая защиту критической инфраструктуры, обмен информацией об угрозах, подготовку специалистов, а также содействие многосторонней разработке общих стандартов и надежных цифровых платформ. Транскаспийский торговый маршрут и взаимосвязанность Укреплять взаимосвязанность и устойчивость цепочек поставок посредством полного раскрытия потенциала Транскаспийского торгового маршрута (также известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут) и его соединения с "Маршрутом Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP) с целью обеспечения безопасного перемещения грузов, информации и энергии в интересах стран С5+1 и мирового сообщества.

Продолжать работу по гармонизации и повышению прозрачности таможенных режимов.

Расширять авиационные сообщения между странами С5+1 для укрепления торговых и культурных отношений.

Укреплять коммерческие связи и поддерживать профессиональное развитие рабочей силы через образовательные обмены, направленные на подготовку кадров в технологической, добывающей и других быстрорастущих отраслях. Днем ранее, 7 ноября, МИД сделал важное заявление в связи с присоединением Казахстана к Авраамским соглашениям.

