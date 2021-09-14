Делегация Казахстана прибыла на заседание СМИД, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ

14 сентября 2021, 23:34
Фото: odkb-csto

Делегация вооруженных сил Казахстана прибыла в Душанбе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Министерство обороны РК.

Военная делегация Казахстана прибыла в город Душанбе для участия в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы региональной безопасности. Оборонное ведомство Казахстана на предстоящих переговорах представляет министр обороны генерал-лейтенант Мурат Бектанов.


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