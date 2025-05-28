Министр обороны Казахстана принял участие в заседании Совета министров обороны ОДКБ

Министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков принял участие в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности, которое прошло в Бишкеке.

В нем приняли участие главы оборонных ведомств ОДКБ, генеральный секретарь Организации Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединенного штаба генерал-полковник Андрей Сердюков.

Участники заседания обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности Организации, ее влияние на безопасность государств – членов ОДКБ, а также рассмотрели документы, направленные на совершенствование организации управления Коллективными силами ОДКБ.

Фото: пресс-служба МО РК

Главами оборонных ведомств согласован План развития военного сотрудничества на 2026-2030 годы. Этот документ разработан в целях реализации скоординированных организационных, технических и практических мероприятий, направленных на укрепление военной составляющей Организации.

Кроме того решением Совета министров обороны ОДКБ утвержден План совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2026 год.

Фото: пресс-служба МО РК

На полях заседания участников Совета министров обороны ОДКБ присутствовал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров. В ходе встречи глава государства поделился своим видением развития Организации в период кыргызского председательства, подчеркнув приоритеты укрепления безопасности, расширения взаимодействия между странами-членами и повышения эффективности механизмов коллективной обороны.

Фото: пресс-служба МО РК

В тот же день главы оборонных ведомств государств-участников возложили цветы к Вечному огню на площади Победы, почтив память героев Великой Отечественной войны.