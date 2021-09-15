Кассационный суд проверит законность приговора Ефремову

Второй кассационный суд в Москве проверит законность приговора актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 года колонии за смертельное ДТП, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Судебное заседание начнется в 10:00. Ефремов примет участие в нем по видеосвязи, - говорится в сообщении.

Кассационный суд может удовлетворить просьбы защиты о смягчении наказания Ефремову или оставить приговор в силе, как того просят прокуратура и потерпевшие.

В кассационной жалобе (документ имеется в распоряжении ТАСС) адвокаты Ефремова отмечают, что актер полностью возместил моральный ущерб, раскаялся в содеянном, до аварии занимался благотворительностью, получил много благодарностей и госнаград, а в колонии не получил ни одного замечания и имеет ряд поощрений за безупречную работу и достойное поведение.

Адвокаты просят снизить Ефремову срок в связи со слабым здоровьем и перевести его из колонии общего режима в колонию-поселение.

Прокуратура направила в кассационный суд возражения против смягчения наказания Ефремову. В документе прокурор напоминает, что Ефремов неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, поэтому не может представлять собой "положительную во всех отношениях личность", как заверяют защитники. Прокурор также выступает против перевода актера для отбывания наказания в колонию-поселение, поскольку это не будет способствовать его исправлению и "восстановлению справедливости".

Сторона потерпевших полностью согласна с позицией прокуратуры относительно изменения приговора Ефремову.

Пресненский суд Москвы 8 сентября прошлого года приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил ему срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.

Косвенным результатом дела стало лишение адвокатского статуса представителя потерпевших Александра Добровинского и защитника Ефремова Эльмана Пашаева.

Следствие также возбудило дела о лжесвидетельстве в отношении трех допрошенных по ходатайству защиты граждан - Тевана Бадасяна, Александра Кобеца и Александра Гаева, получивших наказание в виде исправительных работ.