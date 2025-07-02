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События

В Астане открылись кассационные суды

В Астане открылись кассационные суды, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 09:35 Фото: пресс-служба ВС РК
В столице Казахстана состоялась торжественная церемония открытия кассационного суда c участием председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева и помощника президента РК по правовым вопросам Ержана Жиенбаева. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе ВС РК.

В мероприятии также приняли участие председатели судебных коллегий Верховного суда Нурсерик Шарипов, Назгуль Рахметуллина и Аслан Тукиев, а также руководитель Судебной администрации Наиль Ахметзакиров.

Фото: пресс-служба ВС РК

Приветствуя участников церемонии, Асламбек Мергалиев отметил, что на IX съезде судей глава государства особо подчеркнул важность судебной реформы, направленную на расширение доступности правосудия, создание благоприятных условий для инвестиций и ведения бизнеса, а также реализацию принципов справедливости и верховенства закона.

Фото: пресс-служба ВС РК

Ключевым элементом этой реформы стало внедрение кассационных судов.

По словам председателя Верховного суда, открытие кассационной инстанции знаменует собой новый этап в развитии судебной системы и свидетельствует о стремлении государства обеспечить высокие стандарты правосудия.

Фото: пресс-служба ВС РК

Судейскому корпусу были представлены вновь назначенные указом президента председатели кассационных судов:

  • по гражданским делам – Аскар Смайлов,
  • по уголовным – Акан Жумагулов,
  • по административным – Берик Нажмиденов.

Председатель Верховного суда выразил уверенность, что кассационные суды станут эффективным звеном в обеспечении верховенства права, утверждении основополагающего принципа "Закон и порядок" в стране.

После официальной части участники ознакомились с презентацией зданий кассационных судов по гражданским и уголовным делам, а также осмотрели помещения кассационного суда по административным делам: фронт-офис, залы судебных заседаний, кабинеты судей, прокурора, медиатора, адвоката и учебный центр.

Позднее Асламбек Мергалиев и Ержан Жиенбаев провели рабочее совещание с судейским составом кассационной инстанции, в ходе которого были обозначены приоритеты и поставлены конкретные задачи.

В этот же день руководитель Судебной администрации Наиль Ахметзакиров представил коллективу Департамента кассационных судов его нового руководителя – Ержана Кужахметова, ранее занимавшего должность руководителя Департамента Судебной администрации по Алматы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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