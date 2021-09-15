Новый депутат Мажилиса поклялся верно служить народу Казахстана

Новоизбранный депутат Мажилиса от Демократической партии "Ак жол" Гани Хамзин принес присягу, передает корреспондент zakon.kz.

Клянусь верно служить народу Казахстана. Укреплять целостность и независимость Республики Казахстан. Строго подчиняться ее Конституции и законам. Добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата, - сказал Гани Хамзин на пленарном заседании Мажилиса.

Он будет работать в Комитете по вопросам экологии и природопользованию.

От имени всего депутатского корпуса поздравляем нашего коллегу Гани Ботатулы и желаем ему успехов в депутатской деятельности, - поздравил нового депутата председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Читайте также: Депутат Сембинов сложил свои полномочия

Гани Хамзин пришел на место Азата Сембинова, который сложил свои полномочия 1 сентября. Экс-депутат подал заявление по собственному желанию.

Тамила Языкова, Нур-Султан