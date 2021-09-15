Национальный центр тестирования планируют реорганизовать

15 сентября 2021, 10:29
Фото: zakon.kz

Министерство образования и науки РК разработало проект постановления Правительства о реорганизации республиканского государственного казенного предприятия "Национальный центр тестирования", сообщает zakon.kz.

Реорганизовать республиканское государственное казенное предприятие «Национальный центр тестирования» Министерства образования и науки Республики Казахстан путем преобразования (…) в некоммерческое акционерное общество «Национальный центр тестирования» со стопроцентным участием государства в уставном капитале, - говорится в документе.

Основным предметом деятельности центра определено предоставление услуг в области образования.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 сентября.


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