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Законодательство РК

Реорганизован Национальный центр тестирования Казахстана

ЕНТ, центр тестирования, ученики, школьники, экзамены, компьютеры, выпускной класс, выпускники, тестирование, тесты , фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 13:02 Фото: Национальный центр тестирования
Принято постановление правительства от 10 апреля 2024 года "О реорганизации республиканского государственного казенного предприятия "Национальный центр тестирования" Министерства науки и высшего образования РК, сообщает Zakon.kz.

"Реорганизовать республиканское государственное казенное предприятие "Национальный центр тестирования" Министерства науки и высшего образования РК путем преобразования в установленном законодательством порядке в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр тестирования" Министерства науки и высшего образования РК", - говорится в документе.

Уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении предприятия определено Министерство науки и высшего образования РК.

Основным предметом деятельности предприятия установлено проведение тестирования в области начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего, послевузовского и дополнительного образования.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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