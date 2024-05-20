Реорганизован Национальный центр тестирования Казахстана

Принято постановление правительства от 10 апреля 2024 года "О реорганизации республиканского государственного казенного предприятия "Национальный центр тестирования" Министерства науки и высшего образования РК, сообщает Zakon.kz.

"Реорганизовать республиканское государственное казенное предприятие "Национальный центр тестирования" Министерства науки и высшего образования РК путем преобразования в установленном законодательством порядке в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр тестирования" Министерства науки и высшего образования РК", - говорится в документе.

Уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении предприятия определено Министерство науки и высшего образования РК.



Основным предметом деятельности предприятия установлено проведение тестирования в области начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего, послевузовского и дополнительного образования.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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