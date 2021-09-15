Казахстанцы и россияне смогут чаще летать друг к другу

Казахстан и Россия увеличат число рейсов и маршрутов, сообщает zakon.kz.

Рост числа авиарейсов планируется на маршрутах Нур-Султан - Москва и Алматы - Москва, а также возобновление рейсов между регионами двух стран: Караганда, Шымкент, Актау, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Санкт-Петербург, Махачкала, Грозный, Калининград, Новосибирск, Омск. пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК

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С 21 сентября разрешено увеличение количества регулярных рейсов между Казахстаном и Россией до 54 рейсов в неделю. пресс-служба МИИР РК

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В ведомстве отметили, что в настоящее время ведется работа по формированию расписания полетов.