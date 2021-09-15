Перепись населения Казахстана - как распознать интервьюера

На утро 15 сентября перепись прошли 269 тыс. жителей Алматы. С 1 по 30 октября интервьюеры начнут обходить квартиры, чтобы жители могли принять участие в переписи офлайн. О том, как распознать интервьюера, рассказал руководитель Департамента Нацбюро статистики по Алматы Айдар Абилдабеков, передает zakon.kz.

С 1 сентября по 15 октября перепись населения будет проходить онлайн. С 1 по 30 октября перепись пройдет офлайн. Это значит, что интервьюеры будут ходить по домам и задавать вопросы.

Отличительные черты интервьюера:

служебное удостоверение с персональным номером. Номер можно ввести на сайте Sanaq.gov.kz и убедиться, что перед вами интервьюер;

на интервьюере будет голубой шарф с надписью 2020 (перепись должна была пройти в прошлом году и власти подготовили шарфы, но началась пандемия и ее отложили на год);

голубая сумка с надписью 2021;

планшет.

На сегодня по всему Казахстану перепись прошли 2,9 млн человек. Из них 269 тыс. человек - это жители Алматы. Мегаполис находится на втором месте по динамике прохождения переписи после Алматинской области. Наиболее активно перепись онлайн проходят жители Ауэзовского, Алатауского и Наурызбайского районов.

Да, вопросы немного неожиданные для населения. Всего 91 вопрос. Из них 69 - основные, 22 уточняющих. Но не все эти вопросы будут задаваться каждому жителю, который будет переписан. Там есть отдельный блок вопросов для иностранных граждан. Если глава семейства или домохозяйства уже прошел перепись, то те, кто живет в этой квартире или доме не будут отвечать на жилищные вопросы, - сказал руководитель Департамента Нацбюро статистики по Алматы Айдар Абилдабеков.

Вопросы будут про национальность, образование, семейное положение. Есть также блок вопросов про здоровье. Они касаются зрения, слуха, памяти. Вопросы про коронавирус включили в последний момент, чтобы знать сколько точно человек переболело им в Казахстане.

Ответы казахстанцев будут изучены, по ним можно будет узнать об общем состоянии респондентов. Полученные данные будут проверены и обработаны. В 2022-2023 годах запланировано подвести итоги, которые будут опубликованы в десяти сборниках и включать в себя следующие показатели: национальный состав, миграцию, образование, брак и семью, домашнее хозяйство, занятость, доходы и источники средств существования, жилищные характеристики, - сообщил Абилдабеков.

Полученные данные будут использованы для экономического развития региона. Например, для постройки детских садов, школ, больниц, поликлиник, открытия градообразующих предприятий.

Абилдабеков отметил, что за отказ от участия в переписи предусмотрена ответственность. Но Нацбюро статистики не будет этим пользоваться.

Во время переписи населения для нас каждый человек считается респондентом. В целом, за отказ от дачи информации ответственность предусмотрена. Но мы этим пользоваться не будем. Мы относимся к населению с пониманием, мы просим население пройти перепись, - пояснил он.