Алматинцев призвали пройти онлайн-перепись населения

Аппарат акима Ауэзовского района Алматы запустил видеоролик с призывом пройти онлайн-перепись населения, сообщает zakon.kz.

Уважаемые жители! Просим вас пройти перепись населения в онлайн-режиме на сайте sanaq.gov.kz, который доступен 24 часа в сутки. Чтобы минимизировать риски заражения COVID-19 убедительно просим вас пройти перепись населения в этом формате, так как при посещении интервьюера на каждого респондента приходится по 30-40 минут, - отмечают в акимате.

Подобный призыв связан с необходимостью обезопасить себя и своих близких.

Те, кто не прошел перепись онлайн, могут ответить на вопросы интервьюеров в период с 1 по 30 октября на традиционном обходе, - добавили в ведомстве.

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