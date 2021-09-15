Карагандинским школьникам рассказали о достижениях страны 

В карагандинской школе-гимназии №104 для учащихся 9–11 классов организовали республиканский классный час на тему "Успех Независимости".

По данным областного акимата, он направлен на патриотическое воспитание молодежи и формирование позитивного мировоззрения.

Почетными гостями мероприятия стали директор Научно-исследовательского центра "Тұлғатану" Нурсахан Бейсенбекова, предприниматель и меценат Ерлан Ашим, заслуженный деятель РК поэт Дидар Ками.

Меня пригласили на классный час, чтобы я с точки зрения историка рассказала молодежи об успехах нашей родины за годы независимости. А их, я считаю, немало. Взять хотя бы то, что в стране строятся великолепные школы. 104-я гимназия сама этому доказательство. Дети имеют возможность учиться на государственном языке. В сфере образования происходят глобальные изменения. С каждым годом растет статус педагога. Развивается наука и технологии. Все это показатель нашего суверенитета, – отметила Нурсахан Бейсенбекова.

Ценить мир и единство, стремиться к знаниям и стараться внести свой вклад в развитие общества призвала спикер учащихся школы. Дети тоже не остались в стороне и поделились своими планами на будущее.

Я призер городского конкурса "Ученик года – 2021". Также у меня немало других наград, которых я добилась благодаря своим учителям и школе. В будущем я бы хотела приносить пользу своей стране, ведь сейчас у меня есть все для того, чтобы получать качественные знания. Я ценю то, что для нас сейчас открыты все двери, – сказала ученица 9 "А" класса школы-гимназии №104 Сымбат Аманкелдина.