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Культура и шоу-бизнес

Собчак рассказала, чем залечивала душевные раны в 2024 году

Благотворительность, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 08:51 Фото: Telegram/Собчак
31 декабря журналист и телеведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками неизвестной стороной своей жизни, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что светская львица в уходящем году уделяла много времени и сил на благотворительность. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

"В этом году я старалась залечить раны тем, что очень много помогала. Старалась думать о других и сделать хоть чью-то жизнь лучше. И знаете, это самое мудрое, что можно было сделать".Ксения Собчак

По признанию Собчак, она всегда много делала добрых дел, но молча. С ее слов, публичная благотворительность не всегда воспринимается обществом адекватно.

"А потом я поняла, что в итоге все и считают меня холодной и не эмпатичной, потому что все хорошее я ношу в себе. Решила не носить", – с присущей ей иронией написала Ксения.

Ксения Анатольевна заверила всех подписчиков, что делать добрые дела она продолжит и в новом году.

А вот ее воспитанница по проекту "Топ-модель по-русски" Маша Миногарова выпустила коллекцию елочных игрушек.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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