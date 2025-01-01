Собчак рассказала, чем залечивала душевные раны в 2024 году
Фото: Telegram/Собчак
31 декабря журналист и телеведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками неизвестной стороной своей жизни, сообщает Zakon.kz.
Оказалось, что светская львица в уходящем году уделяла много времени и сил на благотворительность. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
"В этом году я старалась залечить раны тем, что очень много помогала. Старалась думать о других и сделать хоть чью-то жизнь лучше. И знаете, это самое мудрое, что можно было сделать".Ксения Собчак
По признанию Собчак, она всегда много делала добрых дел, но молча. С ее слов, публичная благотворительность не всегда воспринимается обществом адекватно.
"А потом я поняла, что в итоге все и считают меня холодной и не эмпатичной, потому что все хорошее я ношу в себе. Решила не носить", – с присущей ей иронией написала Ксения.
Ксения Анатольевна заверила всех подписчиков, что делать добрые дела она продолжит и в новом году.
А вот ее воспитанница по проекту "Топ-модель по-русски" Маша Миногарова выпустила коллекцию елочных игрушек.
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