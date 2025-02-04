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Общество

Какие дороги станут платными в Казахстане

Дорога, трасса, разметка, асфальтированная дорога, асфальт , фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 14:07 Фото: Zakon.kz
Министр транспорта Марат Карабаев на пресс-конференции после заседания правительства 4 февраля 2025 года рассказал, на каких участках дорог будет введена платность, чтобы достичь суммы дохода в 100 млрд тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минтранспорта подчеркнул, что завершили строительство дороги от Караганды до Алматы – эти участки станут платными, и платность будет вводиться постепенно.

"Автодорога Кызылорда – Аральск также станет платной, но только для большегрузов, занимающихся коммерческой деятельностью, для легковых автомобилей она останется бесплатной. Что касается сроков, требуется время на установку инфраструктуры и камер. По нашим расчетам, платность на участке Кызылорда – Аральск введут уже в начале года. Остальные участки разделены по месяцам: часть будет введена во втором квартале, часть – в третьем. Основная часть участков станет платной во втором полугодии", – дополнил Марат Карабаев.

По его данным, в прошлом году поступило 48 млрд тенге, которые направляются на содержание дорог.

"Всего в Казахстане 25 тыс. км республиканских дорог, и их ежегодное содержание требует около 80 млрд тенге. Таким образом, поступающей суммы недостаточно. Мы также увеличили закупку специализированной техники для обслуживания дорог", – отметил Марат Карабаев.

Ранее министр транспорта Марат Карабаев рассказал, что часть средств, полученных с платных дорог, пойдет на погашение процентных ставок по кредитам, взятым для строительных работ.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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