Токаев и Путин обсудили афганскую проблематику

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает zakon.kz.

В связи с предстоящими в Душанбе мероприятиями по линии Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества обстоятельно обсуждена афганская проблематика. Затронуты также некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, включая совместное противодействие коронавирусной инфекции. пресс-служба Кремля

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Главы государств обсудили ключевые вопросы повестки дня предстоящих саммитов ОДКБ и ШОС в Душанбе, в том числе ситуацию в Афганистане, а также условились координировать совместные усилия по обеспечению безопасности и стабильности в регионе. пресс-служба Акорды

Касым-Жомарт Токаев 16-17 сентября примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе. Также запланированы двусторонние встречи с лидерами ряда зарубежных государств.

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