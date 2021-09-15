ANTIKOR и нуротановцы провели юридическую консультацию в Алматы

На площадке проектного офиса "Алматы Адалдық Алаңы" состоялась рабочая встреча представителей Департамента Агентства РК по противодействию коррупции и нуротановцами Алматы.

На встрече были обсуждены перспективы совместных инициатив и содействие в пресечении нарушений антикоррупционного законодательства

В рамках реализации концепции "Слышащего государства" взаймодействие с гражданским обществом, решение вопросов граждан, незамедлительная обратная связь государственных органов повысит открытость, прозрачность и транспарентность государственного органа, - отметила руководитель республиканского волонтерского движения "Акселератор добра-Ізгілік Елшісі" Айнура Сабитова.

По словам первого зампреда городского филиала Мейиржана Отыншиева, Общественным советом по противодействию коррупции при партии за последнее время раcсмотрен ряд важных системных вопросов. Партийцами проводится постоянная оценка и анализ состояния коррумпированности в структурах государственного управления, оказания ими государственных услуг и контроля за эффективным расходованием бюджетных средств.

За 8 месяцев текущего года Советом проведено порядка 40 заседаний. За отчетный период было принято более двухсот рекомендаций, из которых 73% уже исполнено. В свою очередь, для повышения эффективности принимаемых мер и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений проведено 40 семинар-совещаний с представителями первичных партийных организаций.

Руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматы Мурат Ахметов отметил важность реализации совместных и согласованных действий с партией, направленных на реализацию антикоррупционной политики.

Вместе с тем, юристами и адвокатами двух ведомств проведен совместный прием граждан мегаполиса. Так, алматинцы обратились по вопросам незаконного лишения жилья, споров о праве собственности и правовой помощи. После изучения обращений, жителям были даны первичные консультации и разъяснения в рамках действующего законодательства РК, а также предложены всевозможные пути решения вопросов.

Алматинцы приходят на консультацию с непростыми вопросами. Наша задача - максимально оперативно и профессионально помогать заявителям. Совместный прием граждан повышает результативность работы с обращениями и повышает эффективность двух ведомств, в том числе в формировании антикоррупционного иммунитета, - резюмировал Меиржан Отыншиев.

По итогам рабочей встречи подписан трехсторонний меморандум о взаимосотрудничестве.