Казахстан и Китай создадут центр по исследованию землетрясений в Алматы

В Астане 16 июня был подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве в области сейсмической безопасности между Министерством по чрезвычайным ситуациям РК, акиматом Алматы и администрацией по землетрясениям КНР, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МЧС, стороны договорились о создании в Алматы Казахстанско-китайского совместного центра исследований землетрясений. Его основная задача – укрепление сейсмической безопасности в Центральной Азии за счет научно-технического сотрудничества и обмена опытом между двумя странами.

Центр займется разработкой и интеграцией систем раннего предупреждения о землетрясениях, а также развитием сейсмологических технологий и обменом сейсмическими данными в реальном времени.

Власти подчеркивают, что данное партнерство позволит минимизировать риски и последствия землетрясений, обеспечив более точное и своевременное информирование населения о возможных природных угрозах.

Ранее сообщалось, что десятки документов подписали по итогам переговоров Токаева и Цзиньпина.

