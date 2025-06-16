Казахстан и Китай создадут центр по исследованию землетрясений в Алматы
Как отметили в МЧС, стороны договорились о создании в Алматы Казахстанско-китайского совместного центра исследований землетрясений. Его основная задача – укрепление сейсмической безопасности в Центральной Азии за счет научно-технического сотрудничества и обмена опытом между двумя странами.
Центр займется разработкой и интеграцией систем раннего предупреждения о землетрясениях, а также развитием сейсмологических технологий и обменом сейсмическими данными в реальном времени.
Власти подчеркивают, что данное партнерство позволит минимизировать риски и последствия землетрясений, обеспечив более точное и своевременное информирование населения о возможных природных угрозах.
Ранее сообщалось, что десятки документов подписали по итогам переговоров Токаева и Цзиньпина.