#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
512.44
593.15
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
512.44
593.15
6.52
События

Казахстан и Китай создадут центр по исследованию землетрясений в Алматы

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 21:05 Фото: Zakon.kz
В Астане 16 июня был подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве в области сейсмической безопасности между Министерством по чрезвычайным ситуациям РК, акиматом Алматы и администрацией по землетрясениям КНР, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МЧС, стороны договорились о создании в Алматы Казахстанско-китайского совместного центра исследований землетрясений. Его основная задача – укрепление сейсмической безопасности в Центральной Азии за счет научно-технического сотрудничества и обмена опытом между двумя странами.

Центр займется разработкой и интеграцией систем раннего предупреждения о землетрясениях, а также развитием сейсмологических технологий и обменом сейсмическими данными в реальном времени.

Власти подчеркивают, что данное партнерство позволит минимизировать риски и последствия землетрясений, обеспечив более точное и своевременное информирование населения о возможных природных угрозах.

Ранее сообщалось, что десятки документов подписали по итогам переговоров Токаева и Цзиньпина. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Серия милых кадров из фотоловушек о жизни барсуков в горах Алматинского заповедника
События
21:20, Сегодня
Серия милых кадров из фотоловушек о жизни барсуков в горах Алматинского заповедника
Без шпаргалок и смартфонов не обошлось: зафиксированы сотни нарушений на ЕНТ-2025
События
19:06, Сегодня
Без шпаргалок и смартфонов не обошлось: зафиксированы сотни нарушений на ЕНТ-2025
За пять лет – 160 нападений: Минздрав и МВД разработают план по защите медиков от насилия
События
18:11, Сегодня
За пять лет – 160 нападений: Минздрав и МВД разработают план по защите медиков от насилия
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: