Названы виды чая, которые снимают воспаление в организме

Американские ученые назвали виды чая, которые помогают организму справляться с хроническими воспалительными процессами, передает zakon.kz.
Да, воспаление – это естественная реакция организма, необходимая для борьбы с болезнями и инфекциями. Но если этот процесс становится хроническим, то приводит к ослаблению иммунной системы.
– Хотите простой способ снять воспаление? Выпейте чашку чая. Большинство сортов этого напитка обладает в восемь раз большей антиоксидантной силой, чем фрукты и овощи. У людей, которые регулярно пьют чай, наблюдается снижение уровня С-реактивного белка, который является маркером воспаления в организме, – говорит доктор медицинских наук из США Бринн Макдауэлл.
Семь лучших противовоспалительных видов чая:
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