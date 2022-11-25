Чем может серьезно навредить организму чай

Эндокринолог Эльвина Бинатова предупредила о том, что чрезмерное употребление чая может нанести серьезный вред организму, сообщает Zakon.kz.

В беседе с изданием "Газета.ру" она отметила, что черный чай в больших количествах способен привести к разрушению зубов и костей.



"Накопление в костях фтора, который поступает с чаем, провоцирует развитие остеосклероза и остеопороза", – объясняет врач.





По ее словам, регулярное употребление большого количества чая негативно влияет и на нервную систему и даже может спровоцировать бессонницу. Также переизбыток этого продукта чреват снижением уровня железа в организме, так как он ухудшает усвоение этого микроэлемента организмом, уверяет врач.

Эксперт заверила, что противопоказано злоупотребление этим популярным напитком людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также не рекомендуется чай при хронических заболеваниях печени, почек, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

"Людям, страдающим депрессивными и тревожными расстройствами, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует контролировать употребление этого напитка и соблюдать норму. В день без вреда для здоровья можно употреблять не более 4–5 чашек чая", – заключила Бинатова.



