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Чем может серьезно навредить организму чай

кружка Фото: pixabay
Эндокринолог Эльвина Бинатова предупредила о том, что чрезмерное употребление чая может нанести серьезный вред организму, сообщает Zakon.kz.

В беседе с изданием "Газета.ру" она отметила, что черный чай в больших количествах способен привести к разрушению зубов и костей.

"Накопление в костях фтора, который поступает с чаем, провоцирует развитие остеосклероза и остеопороза", – объясняет врач.


По ее словам, регулярное употребление большого количества чая негативно влияет и на нервную систему и даже может спровоцировать бессонницу. Также переизбыток этого продукта чреват снижением уровня железа в организме, так как он ухудшает усвоение этого микроэлемента организмом, уверяет врач.

Эксперт заверила, что противопоказано злоупотребление этим популярным напитком людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также не рекомендуется чай при хронических заболеваниях печени, почек, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

"Людям, страдающим депрессивными и тревожными расстройствами, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует контролировать употребление этого напитка и соблюдать норму. В день без вреда для здоровья можно употреблять не более 4–5 чашек чая", – заключила Бинатова.


Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Людмила Мельник
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