Дождливая погода ожидает астанчан в ближайшие три дня

Синоптики предоставили прогноз погоды в Нур-Султане на 16-18 сентября, сообщает zakon.kz.

16 сентября - переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем - 22-24 градуса.

17 сентября - переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем - 16-18 градусов.

18 сентября - переменная облачность, ночью дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем - 11-13 градусов.