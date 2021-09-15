Таджикистан демонстрирует высокий уровень готовности к предстоящим саммитам - Токаев

Рабочий визит Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан начался со встречи с президентом Эмомали Рахмоном. Президент Казахстана высказал признательность таджикскому лидеру за гостеприимство, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Токаев отметил особую значимость обсуждения важных вопросов международной повестки дня на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Гостеприимный Душанбе и весь Таджикистан демонстрируют высокий уровень готовности к предстоящим саммитам. Наша сторона на уровне министров доработала необходимые документы. Полагаю, что в ходе встречи мы более подробно обсудим подготовленные к подписанию документы, – сказал Президент Казахстана.

Собеседники высказали готовность координировать совместные действия как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних структур.