Токаев посетит Таджикистан

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетит с визитом Душанбе, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, даты визита – 9-10 октября 2025 года. Планируется участие президента РК в саммите "Центральная Азия – Россия" и заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

7 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев был в Азербайджане, где выступил на XII саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

А в ноябре 2025 года запланирован его визит в Москву.