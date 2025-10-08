Токаев посетит Таджикистан
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетит с визитом Душанбе, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, даты визита – 9-10 октября 2025 года. Планируется участие президента РК в саммите "Центральная Азия – Россия" и заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.
7 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев был в Азербайджане, где выступил на XII саммите Организации тюркских государств (ОТГ).
А в ноябре 2025 года запланирован его визит в Москву.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript