"Ливерпуль" - "Милан" - классика Лиги чемпионов осталась за англичанами

Завершилась первая неделя игр самого престижного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов, передает zakon.kz.

Практически каждая встреча игрового дня проходила с участием команды, которая когда-то владела Кубком Лиги чемпионов. Одним из центральных матчей был поединок подгруппы "Б" в Ливерпуле, где одноименный клуб принимал итальянский "Милан".

История противостояния этих коллективов длится уже не первый год. Болельщики помнят драматический финал Лиги чемпионов в Стамбуле 16 лет назад, когда "мерсисайдцы", проигрывая 0:3, сумели вырвать победу в серии послематчевых пенальти. Кстати, данный матч вошел в топ-5 финалов Лиги чемпионов за всю его историю.

Возвращаясь к матчу "Ливерпуль" - "Милан", который прошел 15 сентября, победу праздновали хозяева - 3:2. Голами отметились Мохаммед Салах, Джордан Хендерсон. Автогол на счету Фикайо Томори. "Милан" на это ответил мячами в исполнении Анте Ребича и Браима Диаса.

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В этой же группе, которую специалисты прозвали "группой смерти", "Атлетико" мирно разошелся с Порто - 0:0. Самый титулованный клуб Лиги чемпионов - мадридский "Реал" - минимально переиграл в гостях итальянский "Интер" - 1:0.

"Манчестер Сити" неприлично обошелся с немецким "Лейпцигом" - 6:3. Первый матч Лиги чемпионов в майке "Пари-сен-Жермен" провел Лионель Месси. Команда аргентинца сыграла вничью на выезде против "Брюгге" из Бельгии - 1:1.

Покер в исполнении французского нападающего "Аякса" Себастьяна Аллера помог его клубу разгромить в Португалии "Спортинг" - 5:1. Еще один мяч у голландцев забил Стивен Бергейс, гол престижа у португальцев забил Паулинью.

16 сентября пройдут матчи Лиги конференции. В Алматы "Кайрат" принимает "Омонию" из Кипра. Начало игры - в 20:30.

Куандык Шынасилов