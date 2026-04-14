Спорт

Звезда "Ливерпуля" готов отдать жизнь для победы над ПСЖ в Лиге чемпионов

Футбол Комент Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 12:41 Фото: Instagram/liverpoolfc
14-15 апреля пройдут ответные поединки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Один из интересных матчей этого раунда состоится в Ливерпуле, где местный клуб примет действующего победителя данного турнира – французский ПСЖ, сообщает Zakon.kz.

В преддверии этой встречи один из лидеров "красных" полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослаи высказал мнение, что его команда выложится на всю катушку, чтобы обыграть лучший коллектив Европы 2025 года.

"Это был бы один из важнейших камбэков в моей карьере. Игра будет совсем не такой, как в первом матче, будем действовать по-другому, нужно выложиться полностью. Если каждый сможет сделать то, что хочет, перед вами откроются большие возможности. Мы должны проявить достаточно профессионализма, чтобы справиться с соперником, это наша работа. Намерены идти ва-банк, лично сам готов умереть на поле, мы усердно тренировались. На "Энфилде" может произойти все что угодно". Доминик Собослаи

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между "Ливерпулем" и ПСЖ начнется 15 апреля в 00:00 по казахстанскому времени.

Неделю назад в первом матче "парижане" одержали уверенную домашнюю победу со счетом 2:0.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
ПСЖ переиграл "Ливерпуль" и пробил хороший путь к полуфиналу Лиги чемпионов
"ПСЖ" обыграл "Ливерпуль" в матче Лиги чемпионов
Наставник "ПСЖ" назвал героя победного матча против "Ливерпуля"
Восходящие звёзды казахстанского тенниса примут участие в топ-турнире в Шымкенте
Скандальная судья получила назначение на матч чемпионата мира по футболу
Мировой теннис заждался возвращения Елены Рыбакиной и анонсировал её участие в Штутгарте
Сборная Узбекистана добилась второго разгрома подряд на чемпионате мира по хоккею
