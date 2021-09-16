"Евразийский Медиа Форум" - видеотрансляция

15 сентября в Нур-Султане стартовал XVII "Евразийский Медиа Форум", сообщает zakon.kz.

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Во второй день форума, 16 сентября, международные и казахстанские эксперты обсудят влияние пандемии на глобальные процессы, тенденции, сложившиеся в сфере медиа и технологий, проблему переизбытка недостоверной информации, а также новую экологическую повестку. Среди заявленных спикеров есть председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, министр информации и общественного развития Аида Балаева, гендиректор Первого канала Евразия и основатель информационного портала zakon.kz Сергей Киселев, директор по международным продажам Euronews Кьелл Штейн, региональный директор компании "Блумберг медиа групп" Тодд Баер, российский журналист Ксения Собчак, а также американский режиссер и продюсер Оливер Стоун.

Видеотрансляция ЕАМФ (рус)

Видеотрансляция ЕАМФ (қаз)

Видеотрансляция ЕАМФ (eng)

Впервые в своей истории "Евразийский Медиа Форум" проходит в онлайн-формате.