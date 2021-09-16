"Евразийский Медиа Форум" - текстовая трансляция 

В Нур-Султане проходит "Евразийский Медиа Форум". Во второй день форума международные и казахстанские эксперты обсуждают влияние пандемии на глобальные процессы, тенденции, сложившиеся в сфере медиа и технологий, проблему переизбытка недостоверной информации, а также новую экологическую повестку. Среди заявленных спикеров: председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, министр информации и общественного развития Аида Балаева, гендиректор Первого канала Евразия и основатель информационного портала zakon.kz Сергей Киселев, директор по международным продажам Euronews Кьелл Штейн, региональный директор компании "Блумберг медиа групп" Тодд Баер, российский журналист Ксения Собчак, а также американский режиссер и продюсер Оливер Стоун.

Впервые в своей истории форум проходит в онлайн-формате. Зрители могут посмотреть выступление спикеров на сайте EAMEDIA.ORG.

10:03 Американский журналист, ведущий форума Риз Хан вышел на сцену и пригласил госсекретаря Казахстана Крымбека Кушербаева для того, чтобы он зачитал приветственные слова Елбасы Нурсултана Назарбаева и президента Касым-Жомарта Токаева.

Желаю участникам форума плодотворной дискуссии. Пусть ваша работа служит глобальному осознанию того, что дальнейшее развитие современного мира возможно только через единство, диалог и взаимоуважение, - зачитал Кушербаев приветственное слово Назарбаева.

Казахстан всегда заинтересован в продвижении конструктивной повестки и готов к реализации совместных проектов во всех сферах, в том числе в области медиа и креативной индустрии. Желаю всем участникам 17-го "Евразийского Медиа Форума" упехов и плодотворной работы, - написал в приветственном письме глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Следом на сцену пригласили помощника президента Армении Геворга Меликяна. Он зачитал приветственное слово главы Армении Армена Саркисяна. Президент Армении также пожелал участникам форума плодотворной работы.

10:20 На сцену пригласили председателя медиафорума Даригу Назарбаеву. Она поприветствовала гостей форума, которые, несмотря на ограничительные меры, все же приехали в Нур-Султан, а также участников форума, которые будут выступать онлайн.

30 лет назад развал Советского Союза привел к образованию новых независимых государств. За эти годы жизнь в братских республиках сложилась по-разному. На первый взгляд не так просто выявить какие-то общие закономерности. Уж очень велики различия как в стартовых позициях, так и дальнейших векторов и темпов развития. Но я считаю, что история 30 последних лет доказала, в развивающемся мире, где еще не сложилась устойчивая политическая, социальная, экономическая системы, политическая и гражданская культуры, траектория развития чрезвычайно сильно зависит от воли от лидера. Государство - от лидера нации и от воли самой нации, - сказала она.

Она отметила, что благодаря Елбасы Казахстан занимает в мире особое место. Страна занимала активную позицию в мировой политике. В трудные моменты республика всегда помогала братским народам, делилась продовольствием, зерном, топливом, техникой. И сейчас Казахстан тревожит то, что происходит в Афганистане. На медиафоруме много раз в центре внимания была тема мирного урегулирования проблем этой многострадальной страны. Назарбаева выразила уверенность, что медиафорум и в этот раз станет важной площадкой для диалога и взаимопонимания.

Председатель также отметила, что форум позволил увидеть новый Казахстан и полюбить его.

Спасибо вам, друзья, за вашу любовь, за ваши искренние чувства к Казахстану и нашему народу. Казахи говорят "Қонақ келді, ырысын ала келді" ("Гость приходит, счастье в дом с собой приводит"). Уважаемые коллеги, позвольте объявить 17-й "Евразийский Медиа Форум" открытым и пожелать всем плодотворной работы, увлекательной дискуссии, - завершила свое выступление Дарига Назарбаева.

10:40 Ведущий форума объявил о начале сессии, посвященной независимости Казахстана. В качестве спикеров выступят Маулен Ашимбаев, Игорь Рогов, Валентина Матвиенко и другие.

Ашимбаев заявил, что за 30 лет Казахстан состоялся как страна, наша независимость - главная ценность. По его словам, Казахстан успешно справился с возникшими трудностями, как в 90-е годы, так и во время пандемии. Очень многое было сделано за 30 лет: полностью сформированы государственные институты и система госуправления, делимитированы границы, построена новая столица, учреждена международная образовательная стипендия "Болашак".

В последние два года в Казахстане проведены комплексные политические реформы. Было либерализировано законодательство о митингах, тем самым государство продемонстрировало готовность принимать альтернативную точку зрения и предоставлять необходимые возможности для ее публичной манифестации. Оппозиции были гарантированы права в парламенте, женщинам и молодежи было выделено 30% квота в партийных списках на выборах в Мажилис и местные представительные органы. В два раза уменьшено количество членов для регистрации политических партий. С 7 до 5% уменьшен порог для прохождения политических партий в Мажилис и маслихаты. Начался процесс выборности акимов. Реформы в этой сфере продолжаются, при этом особый акцент делается на правах человека. Политические реформы в стране - это не дань моде или не заигрывание с электоратом, это стратегический курс нашего государства, - сказал председатель Сената Маулен Ашимбаев.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в Нур-Султан не приехала. Она выступила на форуме онлайн. Чиновник заявила, что у Казахстана можно многому научиться. В стране обеспечены политическая стабильность, устойчивый экономический рост, созданы условия для благополучной жизни людей. Матвиенко пожелала участникам форума интересных дискуссий и плодотворной работы.