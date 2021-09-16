Как прикрепиться к поликлинике - ответы на вопросы

В Казахстане 15 сентября стартовала новая кампания по свободному прикреплению к медицинским организациям, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь, сообщает zakon.kz.
Фонд социального страхования ответил на самые распространенные вопросы.
В течение какого времени рассматривается обращение на прикрепление?
При подаче заявки на прикрепление через портал электронного правительства, прикрепление или мотивированный отказ от прикрепления осуществляется в течение 1 рабочего дня.
Почему важно прикрепиться к поликлинике поблизости к дому?
Все поликлиники работают по территориальному принципу и оказывают медицинскую помощь на дому только при проживании пациента на территории обслуживания поликлиники.
Можно ли одновременно быть прикрепленным к нескольким поликлиникам?
Вы можете прикрепиться только к одной поликлинике, так как прикрепление осуществляется по вашему индивидуальному номеру ИИН. Открепление от прежней поликлиники происходит автоматически.
Что будет, если я не подал заявку в период кампании по прикреплению?
В данном случае вы останетесь прикреплены к поликлинике, в которой обслуживались ранее.
Если заявка подана на прикрепление в другую поликлинику в период кампании по прикреплению, когда можно получать там медпомощь?
С 1 января следующего года. До конца текущего года вы остаетесь прикреплены к поликлинике, в которой обслуживались ранее.
В каких случаях могут отказать в прикреплении?
Каким НПА регулируется прикрепление?
Приказом министерства здравоохранения РК от 13 ноября 2020 года "Об утверждении правил прикрепления физлиц к организациям ПМСП".
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