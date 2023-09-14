Как прикрепиться к другой поликлинике в Казахстане

Ежегодная кампания прикрепления проводится в течение двух месяцев – с 15 сентября по 15 ноября, сообщает Zakon.kz.

Граждане, желающие сменить поликлинику, могут воспользоваться такой возможностью во время кампании прикрепления.



Фонд медстрахования рекомендует прикрепляться к поликлинике, которая находится рядом с домом, в пределах 15-минутной пешей доступности. Так будет удобнее как для самого пациента, так и для более оперативного реагирования врачей при вызове на дом. Это следует учитывать, особенно семьям с маленькими детьми, беременным женщинам, людям с инвалидностью и тем, кто находится на лекарственной терапии или вынужден часто посещать клинику. При этом она должна иметь договор с Фондом социального медицинского страхования на оказание услуг первичной медико-санитарной помощи.Ознакомиться с перечнем таких поликлиник можно на сайте fms.kz в разделе "Выбор клиники".

В Фонде отметили, что получать медпомощь в "новой" поликлинике пациент начнет с 1 января 2024 года, а до 31 декабря текущего года пациент будет посещать свою нынешнюю поликлинику.

Те же, кто не воспользовался кампанией прикрепления, остаются прикрепленными в своей организации ПМСП.

Как прикрепиться к поликлинике?

Способы прикрепления к поликлинике не менялись, их два.

Первый – через государственную услугу "Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на сайте электронного правительства egov.kz. Для этого нужно пройти авторизацию на сайте, выбрать данный вид услуги и далее заполнить открывшуюся форму. При этом рекомендуется предварительно уточнить в интересующей вас поликлинике наличие свободных мест на участке, чтобы не получить отказ в регистрации.

Второй способ – обратиться в поликлинику напрямую и написать там заявление. Но этот путь подходит только определенным категориям населения – пенсионерам; лицам с инвалидностью; законным представителям и опекунам лиц с инвалидностью с детства; осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы; студентам; служащим в армии; детям, родившимся за границей; сиротам, детям из домов малютки, или из домов престарелых; иностранцам, прикрепляющимся по договорам добровольного или вмененного медицинского страхования.

Изменились правила прикрепления для иностранных граждан в Казахстане

В этом году правила прикрепления изменились для иностранцев – трудовых мигрантов и членов их семей (детей и супругов), временно проживающих в РК, которые имеют гражданство одной из стран – участниц ЕАЭС (Россия, Беларусь, Кыргызстан, Армения).

Теперь иностранцы должны предъявить договор добровольного медицинского страхования (ДМС) или договор временного медицинского страхования (ВМС) на первичную медико-санитарную и экстренную стационарную помощь. Прикрепляются они только на срок действия договора. Новые правила вступили в действие с 14 августа этого года.

Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы или возникли проблемы с получением медицинской помощи, вы можете обратиться в службу поддержки пациентов в своей клинике.

Если разрешить ситуацию на месте не удалось, можно направить обращение в Фонд социального медицинского страхования удобным для вас каналам связи: мобильное приложение Qoldau 24/7, официальный сайт fms.kz или @SaqtandyrýBot в Telegram".

Проверить свой статус в системе ОСМС можно с помощью следующих инструментов:

мобильное приложение Qoldau 24/7

официальный сайт fms.kz

@SaqtandyrýBot в Telegram

Контакт-центр 1414

мобильное приложение Damumed.

Также получить информацию о статусе и произведенных выплатах можно на сайте электронного правительства egov.kz в разделе "Здравоохранение" через государственную услугу "Предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования".