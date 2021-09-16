Симона Халеп вышла замуж за румынского миллиардера

В румынском городе Мамае прошла свадебная церемония двукратной победительницы турниров "Большого шлема" и экс-первой ракетки мира Симоны Халеп, передает zakon.kz.

Румынская спортсменка вышла замуж за бизнесмена и миллиардера Тони Юруца, об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Где также выложила видео танца со своим супругом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Simona Halep (@simonahalep)

Данную свадьбу ожидали почти два года, в 2019 году отец теннисистки был против ее замужества, ссылаясь на продолжение карьеры дочери.

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Перед свадьбой Симона Халеп успела слетать в Нью-Йорк, чтобы поучаствовать на Открытом чемпионате США-2021. Напомним, что она в третьем круге одиночного разряда выиграла у первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной.

Куандык Шынасимов