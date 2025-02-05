Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп объявила о завершении карьеры

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Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп объявила о завершении профессиональной карьеры, сообщает Zakon.kz.

Это произошло после того, как она разгромно проиграла итальянке Лючии Бронцетти (1:6, 1:6) в первом круге домашних соревнований категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

"Спасибо моим родителям и семье, без них я бы не стала тем, кем являюсь сейчас, я их очень люблю. Не знаю, грусть это или радость, думаю, оба чувства пытаются одолеть меня, но я принимаю это решение со спокойной душой. Не хочу плакать. Всё прекрасно: я была первой ракеткой мира, выигрывала турниры "Большого шлема", это всё, чего я хотела. Жизнь движется вперед, и я надеюсь видеть вас как можно чаще. Приду на теннис, продолжу играть в теннис, но, чтобы быть конкурентоспособным, требуется гораздо больше, и в данный момент это больше невозможно", – сказала Симона.

На счету Симоны 25 побед в одиночном разряде на турнирах WTA и два титула на турнирах "Большого шлема" (Ролан Гаррос-2018, Уимблдон-2019).

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Bronzetti defeats Halep in consecutive sets to secure her spot in the next round in Cluj! #TO2025 pic.twitter.com/kZYQ0DmQdw — wta (@WTA) February 4, 2025

Ранее Симона Халеп снялась с Australian Open из-за проблем со здоровьем.