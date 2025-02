Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп объявила о завершении карьеры

Это произошло после того, как она разгромно проиграла итальянке Лючии Бронцетти (1:6, 1:6) в первом круге домашних соревнований категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

На счету Симоны 25 побед в одиночном разряде на турнирах WTA и два титула на турнирах "Большого шлема" (Ролан Гаррос-2018, Уимблдон-2019).

