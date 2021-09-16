Над Южным полюсом начала расти озоновая дыра

В службе мониторинга атмосферы Copernicus сказали, что озоновая дыра станет самой большой за всю историю наблюдений. Специалисты прогнозируют, что она продолжит увеличиваться до октября, передает zakon.kz со ссылкой на 360tv.ru.

В этом году озоновая дыра, как и ожидалось, начала формироваться в начале сезона. Процесс был сопоставим с тем, как он происходил в 2020 году, когда также в сентябре не ожидалось ничего экстраординарного, а, в итоге, дыра стала одной из рекордных, – рассказали в службе мониторинга, добавив, что дыра уже превысила размеры Антарктиды.

Как написало издание The Guardian, озоновый слой над Антарктикой делается тоньше каждый год с августа по октябрь. Самого большого размера дыра достигает в период с середины сентября до середины октября. Размер дыры в 2021 году оказался больше, чем в 75% случаев за все время с 1979 года. По каким причинам это произошло, неизвестно.

В начале октября 2020 года озоновая дыра разрослась до 24 миллионов квадратных километров. Она стала больше, чем практически во все предыдущие годы. Специалисты предполагали, что в 2021 году дыра будет, по крайней мере, такого же размера, как в прошлом году, но она продолжает расти.

Озоновый слой защищает Землю от ультрафиолетовых лучей. Использование таких синтетических соединений, как хлорфторуглероды, в XX веке привело к образованию озоновой дыры. Эти соединения в итоге запретили, озоновый слой восстанавливается, но медленно.