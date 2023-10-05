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Озоновая дыра над Антарктидой стала одной из крупнейших за всю историю

Земля Фото: freepik
По словам ученых , ежегодная озоновая дыра, образующаяся над Антарктидой, выросла до почти рекордных размеров, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Copernicus, программы наблюдения Земли Европейского союза, измерения со спутников, сделанные 16 сентября, показали, что площадь истощения озона достигла 26 миллионов квадратных километров, что примерно в три раза больше площади Бразилии.

Размер озона колеблется с августа по октябрь, обычно достигая максимального истощения между серединой сентября и серединой октября.

Однако в этом году озоновая дыра возникла рано и начала быстро расти с середины августа, сделав ее одной из крупнейших озоновых дыр за всю историю, сообщила в своем заявлении старший научный сотрудник Службы мониторинга атмосферы Коперника Антье Иннесс.

В докладе, опубликованном программой ООН по окружающей среде в январе, говорится, что озоновый слой будет восстанавливаться в течение десятилетий.

Есть предположения, что необычное поведение озонового слоя в 2023 году является результатом извержения подводного вулкана Тонга в январе 2022 года.

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